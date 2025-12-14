إسلام عيسى يكشف: «السولية» لم يكن ينوي تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام الكويت

أكد إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر الثاني، أن عمرو السولية كان يعلم بعدم تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام الكويت في كأس العرب.



وقال عيسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "هناك ترتيب للاعبي المنتخب لتسديد ركلات الجزاء، وعمرو السولية يتصدر ترتيب المسددين، يليه أفشة".

وأضاف: "بعد إهدار ركلة الجزاء الأولى أمام الكويت، كان عمرو السولية يعلم أنه لن يلعب ركلة الجزاء الثانية".

وتابع: "عمرو السولية أمسك بالكرة في الركلة الثانية بسبب استفزازات لاعبي الكويت للاعبي منتخب مصر، لذلك أراد أن يزيل الضغوط".

وواصل: "عمرو السولية أبلغ الجهاز الفني لمنتخب مصر أنه لن يسدد ركلة الجزاء، وأن محمد مجدي أفشة هو من سيسددها، ولا توجد أي أزمة في ذلك".