بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟
المحافظة على الوضوء.. ثواب كبير يغفل عنه كثيرون
حبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرة
لا نتاجر بأطفالنا.. أب يروي وجعه وتحديات تربية 4 توائم
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
رياضة

كواليس مثيرة يرويها عمرو السولية عن نهائيي دوري أبطال إفريقيا 2017 و2018

عمرو السولية
عمرو السولية
رباب الهواري

كشف عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي ولاعب الأهلي السابق، العديد من التفاصيل المثيرة حول مشاركته في نهائيي دوري أبطال إفريقيا عامي 2017 أمام الوداد المغربي، و2018 أمام الترجي التونسي، مسلطًا الضوء على أصعب اللحظات التي مر بها خلال مسيرته مع القلعة الحمراء.

 أجواء مرهقة في نهائي 2017 أمام الوداد

تحدث السولية عن نهائي 2017 في المغرب، مؤكدًا أن الأجواء كانت شديدة الصعوبة على اللاعبين منذ اللحظات الأولى:

وقال: “الملعب والجمهور كانوا صعبين جدًا، غرفة الملابس نفسها كانت أسفل المدرجات مباشرة، وكنا نسمع كل أصوات التخبيط وهتافات الجماهير بشكل مزعج ومخيف.”

وأوضح أن التوتر كان مضاعفًا بسبب كونه أول نهائي قاري يخوضه مع الأهلي، مضيفًا: “بعد الخسارة مررت بفترة نفسية صعبة، وصلت لمرحلة الانهيار والبكاء… كنت حاسس إن حلم كبير ضاع فجأة، وحاولت وقتها أصلح صورتي عند الجمهور، لكن الأمر احتاج وقت طويل.”

وأشار السولية إلى أن معظم لاعبي الأهلي الجدد وقتها تأثروا بشدة بالأجواء، معتبرًا أن الخبرات كانت قليلة مقارنة بحجم الحدث.

علاقة مميزة مع كارتيرون

تطرق السولية لدور المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تولى تدريب الأهلي في 2018، قائلًا إنه كان قريبًا جدًا من اللاعبين ويخلق أجواءً من الألفة والمرح داخل الفريق، وهو ما ساعد الكثير منهم على التأقلم وتحمل الضغط.

جماهير برج العرب ورهبة نهائي 2018

وعن نهائي 2018 أمام الترجي، قال السولية إن أجواء ملعب برج العرب كانت “مرعبة” بالنسبة للفريق التونسي.

وتابع: “سجلت هدفًا كنت أنا من صنعه منذ بدايته، ومكنتش مصدق إن أول أهدافي في النهائيات ييجي في مباراة زي دي.”

وأوضح أن التوتر زاد بعد ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها الأهلي، والتي شعر لاعبو الترجي بأنها ظالمة، لدرجة أنهم “كانوا على وشك الاعتداء على الحكم”، مما تسبب في زيادة الشحن الجماهيري قبل مباراة العودة.

 حقيقة واقعة تمزيق أزارو لقميصه

وكشف السولية مفاجأة حول واقعة قطع وليد أزارو لقميصه، مؤكدًا أن كارتيرون هو من طلب منه ذلك:

“كانوا واقفين سوا وقت ضربة الجزاء، وكارتيرون قاله اقطع التيشيرت عشان تدخل على الحكم.”

 رعب في تونس قبل لقاء الإياب

روى السولية تفاصيل مرعبة عن رحلة الأهلي إلى تونس لخوض مباراة العودة، حيث تعرض الفريق لاعتداءات ورشق بالحجارة منذ خروجه من فندق الإقامة.

وتابع: “الناس كانت بتشتمنا وترمينا بالطوب وتهددنا، وهشام محمد اتصاب بعد ما اتحدفت طوبة كبيرة على الأتوبيس وكسرت الشباك.”

وأشار إلى أن اللاعبين فكروا بالفعل في عدم خوض المباراة داخل غرفة الملابس، خصوصًا بعد تصوير ممثل الكاف للاعتداءات، قائلاً:

“مكنّاش خايفين، لكن فعلاً القرار الصح إننا ماكناش نلعب


 

