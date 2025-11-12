استبعاد السولية وربيع ومصطفي شلبي من معسكر منتخب مصر ..تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور

عن استبعاد عمرو السولية و احمد ربيع و مصطفي شلبي من معسكر منتخب مصر استعداداً لبطولة العرب بسبب الإصابة .



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"استبعاد عمرو السولية و احمد ربيع و

مصطفي شلبي بسبب الإصابة و استدعاء كل من محمد عادل سيراميكا و إسلام سمير الإتحاد السكندري لمعسكر منتخب مصر استعداداً لبطولة العرب و سيلعب المنتخب غدا امام الجزائر في الرابعة عصرا".

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائرييومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولةكأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.