الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم فايق يدافع عن المعلق علي محمد علي: راجل عامل تاريخ محترم ومسيرة طويلة

علا محمد

دافع الإعلامي ابراهيم فايق عن على محمد علي،المعلق بشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك بعد أنباء رحيله عن شبكة قنوات بي إن سبورتس بعد بلوغه سن الـ 60.


‏وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كابتن علي محمد علي معلق كبير جدا.. وراجل عامل تاريخ محترم ومسيرة طويلة وسيرة ذاتية مظنش ناس كتير قدرت تعملها من حيث عدد و أهمية البطولات والنهائيات والفعاليات المختلفة اللي قام بالتعليق عليها.. فكل التحية والتقدير للراجل المصري المحترم ده اللي بتمنى له من كل قلبي دوام التوفيق والنجاح.. ".

واضاف :"‏وعلى فكرة ده رأي شخصي جدا مش لازم يعجب حد أو يتوافق مع حد أو حتى أنا بفرضه على حد".


وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت أمس الأحد، إلى رحيل علي محمد علي عن شبكة قنوات بي إن سبورتس بعد بلوغه سن الـ 60، وهو بلوغ سن التقاعد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة “لصدى البلد” : "غير صحيح ما يُنشر وكذلك بالنسبة لحفيظ دراجي، فهي شائعات من أجل التريند".

مسيرة علي محمد علي 
ويُعد علي محمد علي، أحد أبرز المعلقين في الوطن العربي خلال السنوات الماضية نظرًا لتعليقه على العديد من الأحداث الهامة  أبرزها نهائي كأس العالم 1998، بالإضافة إلى العديد من الدوريات الكبرى مثل الإنجليزي والإسباني.

إذ بدأ مسيرته كمعلقًا على الأحداث الرياضية في قنوات النيل المصرية في الفترة من 1998 إلى 2003، حتى انضمامه لشبكة بي إن سبورتس الرياضية.

الإعلامي ابراهيم فايق المعلق الرياضي المعلق الرياضي على محمد علي المعلق بشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية شبكة قنوات بي إن سبورتس

