حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
تغيرات جديدة .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

أسعار الدولار
أسعار الدولار
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار في مصر تحركا طفيفا بمستهل تعاملات الأسبوع، مسجلة زيادة بقيمة 7 قروش، وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد”متوسط سعر الدولار نهاية  اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(التنمية الصناعية،  الأهلي المتحد، المصري الخليجي) لنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي الكويتي، بنك الشركة المصرفية العربية، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،تنمية الصادرات) لنحو  47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني، ميد بنك،  نكست، فيصل الإسلامي،  أبوظبي الأول) لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول) لنحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة لنحو  47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، القاهرة ) عند 47.54جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو  47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار  في البنك المركزي اليوم الأحد لنحو 47.59 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

نحو 47.62 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار

47.61 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار  

 47.65 جنيه.

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر
