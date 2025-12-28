سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة

أسعار الدولار اليوم الأحد 28-12-2025، مقابل الجنيه، شهد ارتفاعا طفيفا في مستهل التعاملات، والخميس الماضي، خفضت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 1%.
أسعار الدولار اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الأحد، ضمن نشرته الخدمية .
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم في بنك الاهلى الكويتي 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار امام الجنيه
سعر الدولار في بنك القاهرة 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك فيصل 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.