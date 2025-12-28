قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: النفط يساهم بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للكويت رغم تراجع أسعاره
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق
ذكرى رحيل عزة الإتربي إحدى رائدات الإعلام
حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة

أسعار الدولار اليوم الأحد 28-12-2025، مقابل الجنيه، شهد ارتفاعا طفيفا في مستهل التعاملات، والخميس الماضي، خفضت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 1%.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الأحد، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار اليوم في بنك الاهلى الكويتي  47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي   47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست   47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه 

 

سعر الدولار في بنك القاهرة   47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية   47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد   47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري   47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي  47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك فيصل   47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان   47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي   47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

