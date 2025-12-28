قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

سالي عاطف تكتب: 2025 في إفريقيا .. عام التحولات الكبرى

سالي عاطف
سالي عاطف

عام 2025 شكّل منعطفًا تاريخيًا في مسار القارة السمراء، وسط مزيج من التحديات والفرص التي امتزجت بين السياسة، الأمن، الاقتصاد، الرياضة والثقافة. من شرق الكونغو إلى جنوب إفريقيا، ومن قمم المناخ إلى الملاعب، تفاعل المشهد الإفريقي بأحداث رسمت ملامح جديدة لمستقبل القارة.

ففي قلب شرق إفريقيا، بقيت التوترات الأمنية واحدة من أبرز سمات العام. حركة القاعدة المتطرفة «الشباب» في الصومال وامتداد تأثيرها إلى كينيا أثبتت أنها من أخطر التهديدات الأمنية في المنطقة، مع استمرار الهجمات وعمليات التخريب على الحدود والمناطق الريفية، ما دفع مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة قوة الاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في البلاد حتى نهاية 2026. 

على صعيد آخر، تصاعدت الدعوات في منطقة الساحل لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث اتحدت دول مثل مالي، بوركينا فاسو، والنيجر في مبادرة مشتركة لشن عمليات عسكرية أوسع ضد الجماعات المسلحة، في ظل تراجع الدور التقليدي للدول الغربية وظهور تحالفات أمنية جديدة.  

من الناحية الاقتصادية، واصلت إفريقيا النمو رغم العقبات، إذ توقعت تقارير البنك الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.8% في 2025، مدفوعًا بتحسن النشاط في عدد من الاقتصادات الكبرى، رغم الحاجة لتعميق الإصلاحات وتوسيع قاعدة الأعمال.  

وفي الدبلوماسية الإقليمية، احتضنت مصر في ديسمبر 2025 المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الإفريقية، بمشاركة واسعة من دول القارة، في محاولة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.  

كما برزت حركة دولية أوسع نحو العدالة التاريخية وإعادة الاعتبار للأفارقة وأفراد الشتات، إذ أعلن الاتحاد الأفريقي عام 2025 كعام «العدالة والإصلاح»، مع مبادرات لتعزيز خطاب تعويضات ما بعد الاستعمار على الساحة الدولية. 

في سبتمبر، احتضنت أديس أبابا قمة المناخ الإفريقية الثانية، جمع خلالها قادة القارة لبحث حلول عملية للتغير المناخي الذي بات يضرب إفريقيا بقوة، مع استعدادات لإطلاق مبادرات تمويلية ضخمة للتكيف مع آثار الاحترار العالمي. ومع ذلك، ظل التمويل الفعلي بعيدًا عن الطموحات، ما أثار مخاوف من بطء التنفيذ. 

على الصعيد الثقافي والرياضي، كان 2025 عامًا حافلًا. استضاف المغرب كأس الأمم الإفريقية 2025، بطولة كبرى جذبت الأنظار على المستويين القاري والدولي، وتباهت المدن المضيفة بثرائها الثقافي وجاذبيتها السياحية في مناسبة تجمع بين الرياضة والحضارة.  

وفي تحول تنظيمي لافت، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) أن البطولة ستنتقل إلى نظام دوري رباعي يبدأ بعد 2028، بهدف تحسين التوافق مع جداول المسابقات العالمية وزيادة الاستدامة المالية.  

كما شهدت الرياضة النسائية ميلاد أول نسخة من كأس إفريقيا لكرة الصالات للسيدات في الرباط، حيث نالت المغرب لقب البطولة في مواجهة مثيرة أمام تنزانيا، ملمحة إلى تطور دوري للرياضة النسائية على المستوى القاري.  

لم تغفل إفريقيا عن فرص التحول الرقمي، فكانت قمة الذكاء الاصطناعي في كيجالي حدثًا بارزًا، حيث أكد خبراء ومستثمرون عالميون، بمن فيهم مؤسس مايكروسوفت، أن القارة تمتلك فرصة تاريخية لتكون في طليعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والزراعة. 

و اخيرا إذا كان عام 2025 يحمل في طياته تقاطعات بين الأمن والاقتصاد والسياسة والثقافة، فإنه أيضًا يؤشر إلى إرادة إفريقية متجددة في مواجهة التحديات واحتضان الفرص. من ساحات القتال في الصومال والساحل، إلى قمم المناخ وكبريات المنابر الرياضية، وضحت صورة قارة تتطلع إلى تعزيز دورها الدولي، وتحقيق تنمية أكثر استدامة، وإعادة كتابة سرديتها على المستويات المحلية والعالمية.

القارة السمراء الاقتصاد الرياضة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

عبد العزيز نصير

البنك المركزي المصري يطلق برنامجا تدريبيا للعاملين بالبنوك

ادريس

التطوير العقارى: خفض الفائدة 7.25% دفعة لانطلاقة قوية للقطاع في 2026

البترول: جنوب الضبعة تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة إنتاجها

البترول: جنوب الضبعة تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة الإنتاج

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد