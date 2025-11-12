كيف يخدم معسكر الإمارات استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية؟

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن غلق ملف مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يتيح التركيز الكامل على منتخب مصر، موضحاً أن الفريق الوطني بدأ معسكره في الإمارات بانضمام اللاعبين المحترفين والمحليين، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. ويشير إلى أنّ المعسكر يتضمن بطولة ودية تجمع مصر مع أوزبكستان وإيران والرأس الأخضر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المعسكر يُعد خطوة إيجابية ومبكرة تمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة لوضع الأسلوب التكتيكي المناسب للبطولة الإفريقية، إضافة إلى رفع الروح المعنوية ودمج العناصر الجديدة مع أصحاب الخبرة مثل محمد صلاح وعمر مرموش، تمهيداً للوصول إلى أكبر درجة من الانسجام.

وأوضح أن الجهاز الفني كان لديه رغبة في مواجهة منتخبات إفريقية قوية مثل نيجيريا خلال فترة الإعداد، لافتًا إلى أن الجهاز ما يزال يسعى لتأمين تجارب ودية أكثر قوة قبل البطولة، بهدف التكيّف مع أجواء المنافسة وطبيعة الأداء الإفريقي.

وأشار إلى أن الانتقادات الخاصة بالقائمة الأخيرة للمنتخب بعد مباراة السوبر، ومنها تعويض غياب مهند لاشين وعدم استبدال محمود حسن رغم الإصابة.