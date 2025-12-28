قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب "المصريين": الدولة المصرية قادرة على ملاحقة المحرضين عبر الفضائيات الخارجية مهما طال الزمن

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن إلقاء السلطات التركية القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان المقيمين على أراضيها، شاركوا في حملة اقتحام سفارات مصر بالخارج، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول يُمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية، ويؤكد أن هيبة مصر فوق كل اعتبار، وأن العبث بتمثيلها الدبلوماسي في الخارج هو مقامرة خاسرة انتهت بسقوط الأقنعة والملاذات.

ووجه "أبو العطا"، في بيان، كل التحية والتقدير للرؤية المصرية الحكيمة والاحترافية التي تُدير بها الدولة ملفاتها الخارجية، والتي أثمرت عن هذا التحول النوعي، موضحًا أن الدولة المصرية أثبتت أنها لا تنسى حقوقها، وأن ذراعها الطولي قادرة على استعادة الهيبة وملاحقة المحرضين عبر القنوات القانونية والدولية مهما طال الوقت.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن القاهرة نجحت في تحويل تفاهماتها السياسية مع القوى الإقليمية إلى واقع أمني يحمي منشآتها بالخارج، مما يعكس ثقل مصر الدولي وقدرتها على فرض شروطها في مكافحة الإرهاب، مشيدًا بالوعي الشعبي والرسمي الذي كشف زيف استخدام القضية الفلسطينية كستار لممارسة أعمال تخريبية، حيث أثبتت الوقائع أن الهدف لم يكن نصرة غزة بل محاولة يائسة لهز استقرار الدولة المصرية.

ولفت إلى أن إلقاء السلطات التركية القبض على هؤلاء العناصر هو إعلان رسمي عن سقوط حصن التحريض الأخير، وهذا الإجراء يضع كافة العناصر الهاربة أمام حقيقة واحدة وهي أن المصالح الدولية والاتفاقيات الأمنية تعلو فوق أي ولاءات تنظيمية، وأن زمن الاحتماء بدول أخرى لتوجيه ضربات لمصر قد انتهى بلا رجعة، مؤكدًا أن تصنيف هؤلاء العناصر بـ"كود إرهاب" من قبل دولة كانت تُمثل لهم ملاذًا في السابق هو شهادة وفاة سياسية وقانونية للجماعة، وهذا التصنيف يعني تجميد التحركات، وتجفيف المنبع المالي، واعترافًا دوليًا بأن أفعالهم تقع تحت طائلة الجرائم الإرهابية وليست معارضة سياسية.

ونوه بأن محاولة اقتحام القنصلية المصرية كانت محاولة لفرض فوضى الشارع على العمل الدبلوماسي الرصين، والرد التركي والقبض عليهم أكد أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تُدير ملفاتها السيادية بمسؤولية وطنية، ولن تسمح لمجموعة من المُحرضين بالتشويش على دورها التاريخي.

وأكد أن هذا الحدث يبعث برسالة يأس لكل من يحاول استغلال جراح الأمة أو الأزمات الإقليمية للمساس بكرامة مصر؛ فالدولة المصرية اليوم تمتلك من الأدوات الاستخباراتية والقانونية ما يجعلها قادرة على حماية كل قطعة من أرضها مُتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، موضحًا أن هذا الحدث هو صفعة قانونية وسياسية لكل من توهم أن سيادة مصر يمكن أن تُنتهك؛ فلقد انتصر المنطق القانوني على الغوغائية، وانتصرت هيبة الدولة المصرية على مؤامرات التقسيم والتحريض، لتظل القاهرة دائمًا هي الرقم الصعب في معادلة الاستقرار الإقليمي.

الأحزاب المصرية المستشار حسين أبو العطا الشيوخ ام القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

ترشيحاتنا

بنك مصر

بنك مصر يعلن اجتماع لجنة الألكو غدا لحسم سعر الفائدة

جانب من اللقاء

رئيس العبور الجديدة يتابع مشروعات الطرق ويعقد اجتماعا موسعا مع شركات الطرق العاملة بالمدينة

جانب من الجولة

خطة تطوير شاملة لمواقع العمارات السكنية بالإعلان العاشر بحدائق العاصمة ..صور

بالصور

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد