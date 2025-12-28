مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الزمالك وبلدية المحلة

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن رجل مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر.

وكتب مهيب عبد الهادي ، عبر حسابه فيسبوك : "تدي جائزة رجل مباراة الزمالك وبلدية المحلة لمين ؟".

وحقق نادي الزمالك ، الفوز على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 من كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد عواد.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

ـ خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

ـ خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – وأحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.