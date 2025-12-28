إسلام صادق يعلق بعد فوز الزمالك: الأبيض بات أقوى المرشحين لحصد اللقب

علق الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق بعد فوز نادي الزمالك على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك يتأهل لدور ال ١٦ من بطولة كأس مصر بصعوبة على حساب بلدية المحلة بهدف ل"منسي" ..الأبيض بات أقوى المرشحين لحصد اللقب إذا اراد لاعبيه وجهازه الفني ومسؤوليه بعد الخروج الغامض للاهلي من البطولة على يد المصرية للاتصالات !".



حقق نادي الزمالك الفوز على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 من كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد عواد.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

ـ خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

ـ خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – وأحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.