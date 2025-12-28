قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فينش أطفال.. عمرو الدردير يهاجم بيزيرا بعد مباراة الزمالك

علا محمد

هاجم الناقد الرياضي عمرو الدردير اللاعب خوان بيزيرا بعد أدائه في مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في كأس مصر.

وكتب الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"تعالى إنت بقى يا بيزيرا، إنت مالك بقالك كام ماتش كده؟ لا عارف تباصي، ولا عارف ترقص، ولا عارف تعمل أي حاجة. حتى الفينش بتاعك بقى عامل شبه فينش الأطفال. فوق يا بيزيرا، إنت بتلعب للزمالك، واحد من قطبي الكرة المصرية والأفريقية".

حقق نادي الزمالك الفوز على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 من كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
ـ حراسة المرمى: محمد عواد.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

ـ خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

ـ خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – وأحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

