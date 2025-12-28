فينش أطفال.. عمرو الدردير يهاجم بيزيرا بعد مباراة الزمالك

هاجم الناقد الرياضي عمرو الدردير اللاعب خوان بيزيرا بعد أدائه في مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في كأس مصر.

وكتب الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"تعالى إنت بقى يا بيزيرا، إنت مالك بقالك كام ماتش كده؟ لا عارف تباصي، ولا عارف ترقص، ولا عارف تعمل أي حاجة. حتى الفينش بتاعك بقى عامل شبه فينش الأطفال. فوق يا بيزيرا، إنت بتلعب للزمالك، واحد من قطبي الكرة المصرية والأفريقية".

حقق نادي الزمالك الفوز على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 من كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد عواد.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

ـ خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

ـ خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – وأحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.