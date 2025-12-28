قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة يفتتحون متحف الفن المعاصر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار
كاميرات مراقبة وعقوبات رادعة|ماذا قررت الحكومة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة؟
عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 من جلوب سوكر
سعر الذهب في الكويت اليوم
أحمد سالم يكتب: ما نريده من النائب المنتظر
لويس كامبوس يحصد جائزة أفضل مدير رياضي في العالم من جلوب سوكر
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد سالم يكتب: ما نريده من النائب المنتظر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد
أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد
أحمد سالم نويصر

معلوم أن الانتخابات قد لا تفرز الأصلح، لكنها تبقى في كل الأحوال الاستحقاق الديمقراطي الأنسب لاختيار نواب الشعب مهما أثرت فيها نزعات القبَلية والعصبية وصراع العائلات وملاحم الحشد واستباحها المال السياسي. 

الانتخابات تبقى هي الانتخابات، وفُوهة الصندوق وحدها هي ما تمنح تذكرة العبور إلى البرلمان .. لكن العبور نفسه لا يصنع نائبًا عن الشعب، والتواجد تحت القبة لا يمنحك سوى الصفة النيابية في الأوراق الرسمية، أما الشارع والناس فلهم اعتبارات أخرى. 

كم رأينا من نواب مروا علينا بلا أثر، وكم أخذ هذا الكرسي من تاريخ ومسيرة أناس كانت تتعلق بهم الآمال وتُبنى عليهم أحلام البسطاء في خدمات إنسانية ومقومات معيشية بسيطة، لكن البعض لم يترك أثرًا يليق بهذه الثقة. 

النائب المنتظر، قد لا يكون الأجدر، لكنه في النهاية من وصل إلى هذا المكان بكلمة الصندوق وثقة الناخبين، هو من تحمل الأمانة رغبة وسعيًا ومطلبًا لا تكليفًا ولا تشريفًا.

نائب البرلمان معلوم دوره التشريعي وفقًا لـ اللجنة البرلمانية التي ينضم لها، وهنا من يحاولون تجريد النائب من دوره الخدمي، وقد يستغل ذلك بعضٌ ممن استسهلوا الأمر فاختزلوا الأمر في حضور الجلسات فحسب. 

لكن مفهومنا كمواطنين عن نائب الشعب سيظل هو المفهوم السائد، نائب الشعب هو من يعمل لـ الشعب، هو حلقة الاتصال الرسمية بين المسؤول والشارع، هو الضامن لوصول الخدمات بأفضل طريقة إلى المواطن، هو الساعي بين الناس خادمًا ومُعينًا ومتصدرًا للأزمات والهموم والمشاكل.

نائب الشعب لا تُنتظر منه الإطلالات الرسمية الشيك والظهور المهندم في المناسبات وتوزيع العزاءات على الشوادر الفخمة في القرى والكفور، أو التوسط في قعدات الكبار والمجالس العرفية، بل ينتظِر منه المواطن الاصطفاف معه في الشارع، في الطرقات غير الممهدة، في اكتظاظ المواصلات وزحمة المدارس، في قوائم الانتظار بالمستشفيات وطابور التأمين الصحي، في الغوص بتفاصيل حياة العامل والفلاح، ومعاناة العاطل و طموح الشباب وأحلام البسطاء.

التجربة علمتنا أن لا نثق في وعود إنتخابية وأن نسجل لكل من قال، ونحتفظ بالوعد لكل من وعد وتعهد، وكم من وعود في الأدراج ومقالاتٍ في أدراج الهواء، لكن هذه المرة تختلف .. ما شهدته الانتخابات من تقلبات وإعادات بعد تدخل الرئيس السيسي لتغليب إرادة الناخبين، سيمنح الناخب وعيًا وثقة في المراقبة والمحاسبة، وسيبقى نائب البرلمان وإن كانت مهمته الأسمى هي الرقابة، لكنه سيظل أيضًا تحت رقابة الناخب الذي جاء به.     

الانتخابات البرلمانية أحمد سالم نويصر الكاتب الصحفي أحمد سالم نواب البرلمان البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

الأعلى للاعلام

رئيس الأعلى للإعلام يشارك في أعمال لجنة صياغة التوصيات النهائية للتطوير

القس أنطون ميلاد

نياحة كاهن شاب من وسط الجيزة .. والبابا تواضروس يقدم التعزية

القس أرميا فهمي

ناقوس خطر.. واقعة عقر القس أرميا فهمي تفتح ملف غزو الكلاب الضالة لشوارع بورسعيد

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد