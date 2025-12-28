منع الكتابة على الآثار ووضع الإعلانات.. عقوبات قانونية رادعة تنتظر المخالفين

حدد قانون حماية الآثار عدد من الضوابط التى تنظم زيارة الأماكن الآثرية، وتضمن القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الضوابط.

وفي هذا الصدد نصت المادة 45، من القانون على أن يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

ووفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.