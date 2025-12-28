الإسكان: الوزارة تنظم لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، تعقيبا علي بعض الانتقادات البرلمانية حول ضعف التواصل، حرصه الكامل والمستمر على التواصل الدائم مع النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تنظم لقاءات دورية كل 15 يوما مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف بحث مختلف الملفات والاستماع إلى مطالب المواطنين.

وأوضح الوزير أن هناك مسؤولا مختصا بالاتصال السياسي داخل الوزارة يتولى تنظيم هذه اللقاءات وإخطار النواب بمواعيدها، لافتا إلى أن هذا النهج في التواصل يعد جزءا أصيلا من أسلوبه في العمل منذ توليه المسؤولية.

وأضاف أن مواعيد اللقاءات يتم الإعلان عنها عبر مجموعات التواصل الخاصة بالنواب، مؤكدا ترحيبه الدائم بلقاء أعضاء البرلمان والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشكل منتظم.

وشدد الشربيني على أن هدف الوزارة هو خدمة المواطنين أولا، مؤكدا أنه لا توجد أي حساسية أو غضاضة في التعاون مع النواب بما يحقق الصالح العام.

من جانبه، طالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بمزيد من التنسيق المباشر لضمان وصول الدعوات والمعلومات إلى جميع الأعضاء، منتقدا عدم تواصل الوزير معه قائلا : “ محدش وصلي الكلام دا”.