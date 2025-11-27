الأهلي يبدأ تسويق أشرف داري في أوروبا والخليج تمهيدًا لرحيله في يناير

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة النادي الأهلي بدأت بالفعل في تسويق المدافع المغربي أشرف داري في عدد من الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها الدوري الفرنسي والبلجيكي والتركي، بالإضافة إلى دوريات الخليج، وذلك بحثًا عن عرض مناسب لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن النادي كثف اتصالاته مع وكلاء اللاعبين وشبكات التسويق الأوروبية لعرض اللاعب على عدة أندية، في ظل رغبة الأهلي في تحقيق استفادة مالية جيدة من رحيله، خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية في الفترة الماضية.