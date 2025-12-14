مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية بالنسبة للنادي الأهلي منذ انطلاقها وليس من النسخة الحالية.



وقال مجدي طلبة محلل برنامج ا"لبريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" النادي الأهلي دائما ما يستغل مباريات بطولة كأس عاصمة مصر في إشراك اللاعبين الشباب وتجربة العائدين من الإصابة بغض النظر عن الهزيمة من فريق إنبي أمس الجمعة في بطولة كأس العاصمة".

وأوضح أن بطولة كأس عاصمة مصر ليست مقياس للحكم على نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الحالية بسبب عدم وجود القوام الأساسي بالكامل تحت قيادة ييس توروب المدير الفني للفريق الأحمر.