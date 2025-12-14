اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025

تختتم اليوم منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» WBLA 2025، التي أقيمت بالنادي الأهلي منذ 4 ديسمبر الجاري وتنتهي اليوم، بإقامة مباريات تحديد المراكز من الثالث إلى الثامن، وتختتم بالمباراة النهائية التي ستجمع بين الأهلي وفيروفيارو مابوتو الموزمبيقي.

تبدأ مباريات اليوم بلقاء تحديد المركزين السابع والثامن، بين فريقي C.N.S.S الكونغولي وريج الرواندي في الثانية عشرة ظهرًا.

ويلعب هيئة الموانئ الكيني مع سبورتنج لواندا الأنجولي في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، في الثانية والنصف عصرًا.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة مساءً بين الجيش الرواندي وفيل دو داكار السنغالي.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية التي تجمع بين سيدات الأهلي أمام فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في السابعة والنصف مساءً.

ونجح الأهلي في بلوغ المباراة النهائية بعدما فاز في نصف النهائي على الجيش الرواندي بنتيجة 85 - 74.

مشوار سيدات الأهلى فى بطولة أفريقيا للسلة

الأهلي نجح في إنهاء دور المجموعات متربعًا على صدارة المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات على كل من ريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي وجمعية الأصدقاء الإيفواري.

