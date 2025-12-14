قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025

كرة السلة سيدات
كرة السلة سيدات
يمنى عبد الظاهر

تختتم اليوم منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» WBLA 2025، التي أقيمت بالنادي الأهلي منذ 4 ديسمبر الجاري وتنتهي اليوم، بإقامة مباريات تحديد المراكز من الثالث إلى الثامن، وتختتم بالمباراة النهائية التي ستجمع بين الأهلي وفيروفيارو مابوتو الموزمبيقي.

تبدأ مباريات اليوم بلقاء تحديد المركزين السابع والثامن، بين فريقي C.N.S.S الكونغولي وريج الرواندي في الثانية عشرة ظهرًا.

ويلعب هيئة الموانئ الكيني مع سبورتنج لواندا الأنجولي في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، في الثانية والنصف عصرًا.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة مساءً بين الجيش الرواندي وفيل دو داكار السنغالي.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية التي تجمع بين سيدات الأهلي أمام فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في السابعة والنصف مساءً.

ونجح الأهلي في بلوغ المباراة النهائية بعدما فاز في نصف النهائي على الجيش الرواندي بنتيجة 85 - 74.

مشوار سيدات الأهلى فى بطولة أفريقيا للسلة

الأهلي نجح في إنهاء دور المجموعات متربعًا على صدارة المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات على كل من ريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي وجمعية الأصدقاء الإيفواري.

وتأهل الفريق الأول بالنادى الاهلى لكرة السلة «سيدات» لربع نهائي البطولة متصدرا لترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في الثلاث مباريات أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.

بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة كرة السلة الكونغولي وريج الرواندي سيدات الأهلي الاهلى لكرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

النجم أحمد السقا

بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد

النوم

الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ .. واظب عليها كل ليلة

هاني برزي

هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس الوزراء الأسترالي يصف إطلاق النار في سيدني بـ«المروع والمؤلم» ويدعو السكان للحيطة

الرئيس الإسرائيلي

هيرتسوج: لقد حذرنا أستراليا من ضرورة استئصال معاداة السامية

أرشيفية

طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة تشمل الرياض ومكة مع تحذيرات من جريان السيول

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد