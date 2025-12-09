ريج الرواندي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري ببطولة أفريقيا للسلة

فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي ريج الرواندي على رابطة الأصدقاء الإيفواري، بنتيجة 81-53 في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات «بطولة إفريقيا لسيدات السلة» بالمجموعة الأولى، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
وتفوق فريق ريج الرواندي في الشوط الأول على رابطة الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 39-25 قبل أن يحسم الفريق الرواندي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 81-53.
ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.
وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركة إلى 3 مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.
المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.
المجموعة الثالثة: الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.