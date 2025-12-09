ريج الرواندي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري ببطولة أفريقيا للسلة

فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي ريج الرواندي على رابطة الأصدقاء الإيفواري، بنتيجة 81-53 في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات «بطولة إفريقيا لسيدات السلة» بالمجموعة الأولى، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ‎

وتفوق فريق ريج الرواندي في الشوط الأول على رابطة الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 39-25 قبل أن يحسم الفريق الرواندي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 81-53.

ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركة إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ‎الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.