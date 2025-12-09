قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيناريوهات ما بعد مادورو.. إدارة ترامب تضع خطة سرية عقب رحيل الرئيس الفنزويلي
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
رياضة

ريج الرواندي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري ببطولة أفريقيا للسلة

نادي ريج الرواندي
نادي ريج الرواندي
عبدالحكيم أبو علم

فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي ريج الرواندي على رابطة الأصدقاء الإيفواري، بنتيجة 81-53 في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات «بطولة إفريقيا لسيدات السلة» بالمجموعة الأولى، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ‎

وتفوق فريق ريج الرواندي في الشوط الأول على رابطة الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 39-25 قبل أن يحسم الفريق الرواندي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 81-53.

ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركة إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ‎الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.

النادي الاهلي نادي ريج الرواندي كرة السلة بطولة افريقيا للسلة صالة الامير عبدالله الفيصل

