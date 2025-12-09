الأهلي يكرم قدامى كرة السلة على هامش منافسات بطولة إفريقيا للسيدات

حرصت اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، اليوم على تكريم لاعبي ولاعبات كرة السلة القدامى بالنادي قبل مواجهة الفريق أمام سبورتنج لواندا الأنجولي؛ تقديرًا لمشوار عطائهم الكبير وتفانيهم في خدمة الأهلي. وحضر مراسم التكريم إبراهيم العامري فارق ورويدا هشام عضوا مجلس الإدارة، وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، مدير البطولة.

وحرص محمد الجارحي على إهداء نجوم ونجمات كرة السلة القدامى علم الأهلي وهدية رمزية، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.

وضمت قائمة الأسماء التي تم تكريمها اليوم: نبيل بخيت، خالد بخيت، أحمد إسماعيل، أسامة النمر، حسن الجارحي، إيهاب الألفي، ياسر أبو الفتوح، علاء زهران، عمرو صابر، خالد مصطفى، عبلة صلاح الدين، زينب زكي، نشوى سالم، أمل سيد أحمد، رانيا عادل، ريهام صلاح الدين، داليا عرابي، نيفين عقل، ياسمين عزت، مروة الأجهوري، ريم زاهر، رولا شبل، علياء محمود، إيناس عبد الخالق، عزة عبد الباري.