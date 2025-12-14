بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء

نشرت الصفحة الرسميك للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردا على ماأثير حول زيادة أسعار الكهرباء

وجاء فى بيان الشركة القابضة للكهرباء أنه إشارةً إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تدّعي خلاله زيادة شرائح أسعار الكهرباء، توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر ما يلي:



نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر ما أثير مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي زيادة حالية في أسعار شرائح الكهرباء.

ويوضح صدى البلد لقرائه أسعار شرائح الكهرباء الحاليةوهي ..

أسعار شرائح الكهرباء

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري

فيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفةوهى ..

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

وكان وزير الكهرباء قد أوضح فى تصريحات سابقة أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء بحوالى 190 مليار جنيه

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ.