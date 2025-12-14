قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
أخبار البلد

بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

نشرت الصفحة الرسميك للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردا على ماأثير حول زيادة أسعار الكهرباء 

 وجاء فى بيان الشركة القابضة للكهرباء  أنه إشارةً إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تدّعي خلاله زيادة شرائح أسعار الكهرباء، توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر ما يلي:


نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر  ما أثير مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي زيادة حالية في أسعار شرائح الكهرباء.

ويوضح صدى البلد لقرائه أسعار شرائح الكهرباء الحاليةوهي ..

أسعار شرائح الكهرباء 

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري

فيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفةوهى ..

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

وكان وزير الكهرباء قد أوضح فى تصريحات سابقة أن الدولة  مازالت تدعم الكهرباء بحوالى 190 مليار جنيه

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ.

