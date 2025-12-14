موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي مع فريق سيراميكا في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. 

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي، خاصة في ظل اشتعال الصراع بين فرق المجموعة.

تفاصيل مباراة الأهلي وسيراميكا

تأتي مباراة الأهلي أمام سيراميكا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المعروفة حاليًا باسم كأس عاصمة مصر. وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لحصد النقاط الثلاث، وتحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب جماهيري لمتابعة أداء الأهلي، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة عناصر جديدة.
 

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

يتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم عددًا من الفرق القوية، أبرزها: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، إلى جانب فريق سيراميكا. وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية بين الفرق، في ظل تقارب المستوى ورغبة الجميع في التأهل.

جوائز كأس عاصمة مصر تشعل المنافسة

ترتفع قيمة بطولة كأس عاصمة مصر بسبب الجوائز المالية الكبيرة التي تقدمها، حيث يحصل بطل البطولة على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الفريق الوصيف 4 ملايين جنيه. كما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، فيما ينال صاحب المركز الرابع مليونًا و500 ألف جنيه، وهو ما يزيد من حدة المنافسة بين الأندية على حصد اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية. 


 

الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر أخبار الرياضة

