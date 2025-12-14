«توروب»: دوري أبطال أفريقيا هدفي الأول مع الأهلي هذا الموسم

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا يمثل الهدف الأهم بالنسبة له منذ توليه القيادة الفنية للفريق، مشددًا على أن انضمامه للقلعة الحمراء جاء من أجل الفوز بالبطولات وبناء مشروع كروي متكامل يقوم على العمل الجماعي وتطوير قدرات اللاعبين.

دوري أبطال أفريقيا أولوية داخل القلعة الحمراء

وأوضح توروب، في تصريحات تليفزيونية، أنه يدرك جيدًا القيمة الكبيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، مؤكدًا أنها البطولة الأهم على الإطلاق داخل النادي. وقال: «نعرف حجم هذه البطولة بالنسبة للأهلي، ونسير خطوة بخطوة لتحقيق الهدف. وصلنا إلى دور المجموعات وحصدنا 4 نقاط في أول مباراتين، وما زال أمامنا أربع مواجهات نعمل خلالها بكل قوة من أجل التأهل والمنافسة على اللقب».

المنافسة على جميع البطولات هدف ثابت

وأشار المدير الفني الدنماركي إلى أن طموحات الفريق لا تقتصر على البطولة القارية فقط، بل تمتد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز وجميع البطولات التي يشارك فيها الأهلي. وأضاف: «نريد المنافسة على كل البطولات سواء دوري أبطال أفريقيا أو الدوري المحلي، ونعمل وفق رؤية واضحة وخطة محددة، لكن الطريق ما زال طويلًا ويحتاج إلى جهد كبير وتركيز مستمر».

التطوير عملية مستمرة لا تتوقف

وشدد توروب على أن التطوير لا يرتبط بمرحلة زمنية محددة، بل هو عملية مستمرة سواء على المستوى الشخصي أو الفني، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا للتحسن. وقال: «لا أستطيع القول إنني انتهيت من التطوير، فأنا مدرب أبحث دائمًا عن الأفضل وعن الفوز. الأمر ليس سهلًا في كل الأوقات، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح».

إشادة كبيرة بلاعبي الأهلي

وأعرب مدرب الأهلي عن إعجابه الكبير بإمكانيات لاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم يمتلكون مهارات فردية مميزة وشخصيات قوية داخل الملعب. وأضاف: «الأهلي يضم لاعبين عظماء، لديهم روح جماعية عالية ويبذلون مجهودًا كبيرًا في المباريات، وهذا يساعدنا على بناء فريق قوي قادر على تحقيق البطولات».

الانتقالات شأن داخلي بعيدًا عن الإعلام

وأوضح توروب أن تركيزه الحالي ينصب على العناصر المتاحة داخل الفريق، رافضًا الحديث عن احتياجاته في سوق الانتقالات عبر وسائل الإعلام. وقال: «أي احتياجات تخص الميركاتو سأناقشها فقط مع رئيس النادي، وليس من خلال الإعلام».

فلسفة هجومية تعتمد على الجماعية

واختتم المدير الفني حديثه بالكشف عن فلسفته التكتيكية، مؤكدًا أن كرة القدم بالنسبة له تقوم على العمل الجماعي. وقال: «نهاجم وندافع كوحدة واحدة، ولا أعتمد على لاعب أو اثنين فقط. عقليتي هجومية وهدفي تسجيل الأهداف، ولا مكان في فريقي للاعب لا يؤدي الدور الدفاعي بشكل جيد».



