موعد مباراة الأهلي والجيش الرواندي بنصف النهائي لسلة افريقيا للسيدات

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي نظيره الجيش الرواندي اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات والتي يستضيفها النادي حتى يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، من أجل حجز مقعدا في نهائي البطولة.

مشوار الأهلي

وتأهل فريق سيدات السلة لربع نهائي البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي، وفي الدور ربع نهائي نجح في الفوز على فريق سي إن إس إس الكونغولي والتي أقيمت أمس بنتيجة 98-55.

‏ ‎تضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كل من :‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».