رئيس الوزراء الأسترالي يصف إطلاق النار في سيدني بـ«المروع والمؤلم» ويدعو السكان للحيطة

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن مشاهد إطلاق النار التي وقعت اليوم، الأحد، في شاطئ بوندي بمدينة سيدني كانت "مروعة ومؤلمة"، مؤكداً تواجد الشرطة وفرق الإنقاذ على الأرض لإنقاذ الأرواح.

وأضاف ألبانيز، في بيان أصدره عقب الحادث: "تحدثت للتو مع مفوض الشرطة الفيدرالية وحاكم ولاية نيو ساوث ويلز، ونعمل مع شرطة نيو ساوث ويلز وسنوافيكم بآخر المستجدات".

ودعا رئيس الوزراء سكان المنطقة إلى متابعة المعلومات الرسمية الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز.

من جانبها، قالت الشرطة الأسترالية إنها تستجيب لواقعة إطلاق نار في شاطئ بوندي، فيما أفاد شهود لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد بسماع نحو 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة "عيد حانوكا" اليهودي، حيث كان حوالي 2000 شخص يحتفلون، وأطلق النار خلال إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية كلمته.

ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على منصة "إكس" تحذيراً قائلة: "على الموجودين في مكان الواقعة الاحتماء".