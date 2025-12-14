قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأسترالي يصف إطلاق النار في سيدني بـ«المروع والمؤلم» ويدعو السكان للحيطة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن مشاهد إطلاق النار التي وقعت اليوم، الأحد، في شاطئ بوندي بمدينة سيدني كانت "مروعة ومؤلمة"، مؤكداً تواجد الشرطة وفرق الإنقاذ على الأرض لإنقاذ الأرواح.

وأضاف ألبانيز، في بيان أصدره عقب الحادث: "تحدثت للتو مع مفوض الشرطة الفيدرالية وحاكم ولاية نيو ساوث ويلز، ونعمل مع شرطة نيو ساوث ويلز وسنوافيكم بآخر المستجدات".

ودعا رئيس الوزراء سكان المنطقة إلى متابعة المعلومات الرسمية الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز.

من جانبها، قالت الشرطة الأسترالية إنها تستجيب لواقعة إطلاق نار في شاطئ بوندي، فيما أفاد شهود لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد بسماع نحو 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة "عيد حانوكا" اليهودي، حيث كان حوالي 2000 شخص يحتفلون، وأطلق النار خلال إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية كلمته.

ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على منصة "إكس" تحذيراً قائلة: "على الموجودين في مكان الواقعة الاحتماء".

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مدينة سيدني إطلاق النار ولاية نيو ساوث ويلز الشرطة الأسترالية اقعة إطلاق نار في شاطئ بوندي عيد حانوكا اليهودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

النجم أحمد السقا

بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد

النوم

الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ .. واظب عليها كل ليلة

هاني برزي

هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

ترشيحاتنا

أوقاف الدقهلية تُعلن انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بالمنصورة

أوقاف الدقهلية تُعلن انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بالمنصورة

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الحشرات.. اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الحشرات.. اليوم

كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق

كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر يوضح

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد