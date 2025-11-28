عمرو السولية: هدفنا إسعاد الشعب المصري في بطولة كأس العرب

أكد عمرو السولية، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر.



وأشار السولية في تصريحات خلال برنامج الماتش مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إلى أن الفريق يأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مشددا:" نتمنى أن تحظى جهودنا بمساندة الجماهير، فهي تلعب دورًا مهمًا في رفع الروح المعنوية للاعبين خلال المنافسات المهمة مثل كأس العرب".



وأضاف عمرو السولية، أن المنتخب سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق نتائج مشرفة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إسعاد الشعب المصري.

