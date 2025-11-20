تترقب الجماهير العربية موعد انطلاق بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها منتخب مصر الثاني ضمن منافسات النسخة الجديدة من البطولة.

ومن المنتظر أن تبدأ منافسات كأس العرب يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم فعالياتها بالمباراة النهائية في 18 ديسمبر 2025. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 16 منتخبًا في دور المجموعات، بعد تأهل 9 منتخبات مباشرة، فيما تُحسم المقاعد السبعة المتبقية عبر التصفيات المقرر إقامتها يومي 25 و26 نوفمبر بنظام المباراة الواحدة، ليتأهل الفائز إلى الدور الرئيسي من البطولة.

القناة الناقلة لبطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر الثاني

وفي سياق التغطية الإعلامية، أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حصولها رسميًا على حقوق بث مباريات كأس العرب 2025، ما يعكس حجم الاهتمام الجماهيري والإعلامي بالبطولة التي يتوقع أن تحظى بمتابعة واسعة في مختلف الدول العربية.

وتستعد المنتخبات المشاركة لخوض المنافسات وسط توقعات بمستويات فنية قوية، في ظل الإقبال الجماهيري المنتظر والاهتمام المتزايد ببطولة تجمع أبرز المنتخبات العربية في حدث كروي بارز.