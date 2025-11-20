القناة يفوز على الداخلية وأسوان يحقق فوزا مهما أمام السكة الحديد

حقق القناة بقيادة عبد الناصر محمد، الفوز على الداخلية بقيادة أحمد عيد عبد الملك، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 بدوري المحترفين.

وسجل هدفي القناة اللاعبان مودي شلاطة، وحازم عسلية، في الدقيقتين 47، و85، من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد القناة إلى 24 نقطة، في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 18 نقطة في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة المقبلة القناة مع مالية كفر الزيات، فيما يواجه الداخلية نظيره بلدية المحلة.

أسوان ضد السكة الحديد

وحقق أسوان بقيادة عبد الباقي جمال، الفوز على السكة الحديد بقيادة محمد مكي، بهدف دون رد، سجله مروان عباس من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر المباراة.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد أسوان إلى 16 نقطة، في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد السكة الحديد عند 11 نقطة، في المركز الخامس عشر.