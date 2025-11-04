أحمد عيد عبد الملك: المرحلة تتطلب دعم عبد الرؤوف.. والزمالك قادر على الفوز بالسوبر

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، على ضرورة وقوف جميع نجوم القلعة البيضاء خلف أبناء النادي، مشيرًا إلى أهمية دعم المدرب الحالي للفريق أحمد عبد الرؤوف في المرحلة المقبلة.

وقال عبد الملك في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري عبر قناة الزمالك : "واجب على كل نجوم الزمالك دعم أبناء النادي، وأخص بالذكر في الوقت الحالي أحمد عبد الرؤوف، الذي أثبت ذكاءه الفني الكبير وظهر ذلك بوضوح في مباراة طلائع الجيش السابقة".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"أتوقع حضورًا جماهيريًا ضخمًا من جماهير الزمالك في مباراة السوبر أمام بيراميدز بدولة الإمارات، وأتمنى منهم مساندة أحمد عبد الرؤوف في كافة الظروف، لأن المرحلة تتطلب الدعم الكامل للفريق".

وتابع أحمد عيد عبد الملك: "الزمالك يمتلك الأفضلية في مواجهة بيراميدز إذا بذل اللاعبون أقصى مجهود داخل الملعب، وأنا واثق في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم النادي."

واختتم حديثه قائلًا: "مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية قوية، لكنها ليست مستحيلة، والفريق قادر على المنافسة والتأهل إذا حافظ على التركيز والانضباط."