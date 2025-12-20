لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة حلمى طولان عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، ومحمود فايز المحلل الفنى لاتحاد الكرة فى الساعات القليلة الماضية.

وكان حلمى طولان قال فى تصريحات تليفزيونية: «محمود فايز كان مرشحا للعمل معى كمحلل أداء بما أنه معين فى اتحاد الكرة، ولكن أسلوبه لم يعجبنى فى موقف معين. لذلك أتيت بمحلل آخر واختبرته وكان مناسبا لى، ولكن فايز أطاح به فقلت له أنت لست معى وهذا الشاب هو من سيتواجد معي».

ليرد محمود فايز عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، ويكتب: «معنديش مشكلة مع الجاهل.. لأنى جاهل بمليون حاجة.. لكنى أسعى إلى المعرفة لحد ما أموت.. مشكلتى الكبرى مع الجاهل المتعجرف.. لا منه بيعترف بجهله ولا منه بيسعى انه يتعلم ولا حتى بيسمع من غيره، وكداب كمان!!».

وقال شوبير خلال برنامجه «الناظر» المذاع على شاشة قناة النهار: «ما اتمناه وأرجوه أن حالة السجال اللي وصلت لدرجة صعبة جدًا مابين أفراد داخل منظومة اتحاد الكرة المصري واقصد بالتحديد حلمي طولان ومحمود فايز».

وأضاف: «أرجوك يا كابتن حلمي توقف عن الكتابة أو الرد، لو في حاجة ارفعها للاتحاد المصري لكرة القدم لإنك ما زلت عضوًا باللجنة الفنية لاتحاد الكرة».

وتابع: «ومن الجانب الآخر الكابتن محمود فايز، الكلام اللي بيتكب صعب جدًا، وعيب إنه يبقى موجود في وسطنا الكروي، أنا بحب فايز ولكن علاقتي بـ حلمي طولان وطيدة جدًا وبحترمه وأقدره جدًا».

واختتم شوبير حديثه قائلًا: «الحقيقة اللي بيحصل على السوشيال ميديا والكتابات المتبادلة اتصور إنها لا تليق بكرة القدم المصرية».