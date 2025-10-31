أحمد عيد عبد الملك: أفضل سياسة تثبيت الحارس في بطولة الدوري



تحدث أحمد عيد، لاعب الزمالك السابق، عن فكرة تدوير حراس المرمى بين المباريات ومدى تأثيرها على المستوى الفني للحراس، مؤكدًا أنه يفضل سياسة تثبيت الحارس الأساسي في بطولة الدوري للحفاظ على تركيزه وثقته.

وقال أحمد عيد خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "في بطولة الدوري أنا مع فكرة تثبيت الحارس، لأنه هو اللي يقدر يحافظ على مستواه، وده بيحدده في الأساس مدرب حراس المرمى."

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن ترتيب الحراس في الأهلي واضح للجميع: "الشناوي هو الحارس الأول، وبعده مصطفى شوبير، ثم سيحا، وبعده حمزة علاء".

وتابع موضحًا ترتيب حراس الزمالك حاليًا: "في الزمالك الترتيب زي ما هو: محمد صبحي الأول، ثم محمد عواد، وبعده المهدي سليمان".