أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة

أكد أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق الداخلية، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن مع القلعة الحمراء.

وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "الأهلي يمتلك ثلاثة فرق جاهزة للمنافسة في كل البطولات، وهناك ثلاثة لاعبين مميزين في كل مركز، ولديه لاعبين قادرين على حسم المباريات، ولكن على أرض الواقع لا نرى ذلك".

وتابع: "الأهلي يمتلك نجومًا كثيرة في كل مركز، ومن الوارد أن تكون هناك فترات تراجع في الأداء".

وأضاف: "أرقام زيزو مع الأهلي جيدة حتى الآن، لكن أداءه متوسط في الموسم الحالي، ومستواه متراجع منذ الموسم الماضي، ولم يُقدّم جزءًا من مستواه في موسم 2023".

وأكمل: "زيزو لو قدّم 70% من مستواه سيكون مؤثرًا مع الأهلي ومنتخب مصر، لكنه لم يُقدّم أفضل مستوياته حتى الآن مع القلعة الحمراء".

وأوضح: "فنيًا من غير المنطقي رحيل أليو ديانج، فهو لاعب كبير، وبعض المباريات تحتاج مشاركته بجوار مروان عطية، كما أن محمد علي بن رمضان لاعب كبير ومؤثر، وهو إضافة قوية للأهلي".

وشدد: "بن شرقي بعيد عن مستواه، ولم يحصل على الحرية الكاملة مثلما كان في الزمالك، نظرًا لتكليفه بأدوار دفاعية أكثر".

وعن توقعاته لنتائج الدوري قال: "المنافسة ستستمر حتى النهاية، والأهلي هو الأقرب للتتويج بالدوري، يليه الزمالك في المركز الثاني، ثم بيراميدز في المركز الثالث".