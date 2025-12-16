قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
لمحبي الجيمز .. أفضل جهاز كمبيوتر جديد مخصص للألعاب

لمياء الياسين

 أطلقت شركة Thunderobot جهاز كمبيوتر جديد مخص للألعاب في الصين، ويتميز جهاز Mix G2 Mini الجديد بأداء فائق وبطاقة رسومات Nvidia الأقوى في تصميم صغير الحجم. والآن، يبدو أن هذا الجهاز الصغير المخصص للألعاب سيُطرح في الأسواق العالمية لمنافسة أحدث طراز من ASUS، وهو ROG NUC 2025.

مواصفات جهاز كمبيوتر Thunderobot Mix G2
 

بعد الإطلاق الأولي في الصين، نشرت الشركة إعلانًا تشويقيًا جديدًا يُشير إلى الإطلاق العالمي لجهاز الكمبيوتر المصغر الجديد المخصص للألعاب. ولن يكون هذا الجهاز وحيدًا، إذ ستطرحه Thunderobot جنبًا إلى جنب مع جهاز Zero Air المحمول المخصص للألعاب.

 يُعد Mix G2 جهازًا صغيرًا يستهدف اللاعبين والمبدعين على حدٍ سواء، حيث يجمع بين قوة أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة وحجم صغير لا يتجاوز 3.2 لتر.

يأتي جهاز Mix G2 مزودًا بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX الأحدث، الذي يضم 24 نواة و24 خيطًا بسرعة قصوى تبلغ 5.4 جيجاهرتز. 

كما يتميز هذا المعالج باستهلاك طاقة أقصى يبلغ 120 واط، ويقدم أداءً يصل إلى 36 تيرابايت في الثانية في مجال الحوسبة الذكية (الذكاء الاصطناعي) بفضل وحدة المعالجة العصبية (NPU). بالإضافة إلى ذلك.

ويتضمن الجهاز أحدث وأقوى معالج رسومات من Nvidia، وهو GeForce RTX 5090، الذي يتميز باستهلاك طاقة أقصى يبلغ 175 واط، وذاكرة GDDR7 بسعة 24 جيجابايت، وبنية Blackwell، و10496 نواة CUDA، وأداء ذكاء اصطناعي يصل إلى 1824 تيرابايت في الثانية.

