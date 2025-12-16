لمحبي الجيمز .. أفضل جهاز كمبيوتر جديد مخصص للألعاب

أطلقت شركة Thunderobot جهاز كمبيوتر جديد مخص للألعاب في الصين، ويتميز جهاز Mix G2 Mini الجديد بأداء فائق وبطاقة رسومات Nvidia الأقوى في تصميم صغير الحجم. والآن، يبدو أن هذا الجهاز الصغير المخصص للألعاب سيُطرح في الأسواق العالمية لمنافسة أحدث طراز من ASUS، وهو ROG NUC 2025.

مواصفات جهاز كمبيوتر Thunderobot Mix G2



بعد الإطلاق الأولي في الصين، نشرت الشركة إعلانًا تشويقيًا جديدًا يُشير إلى الإطلاق العالمي لجهاز الكمبيوتر المصغر الجديد المخصص للألعاب. ولن يكون هذا الجهاز وحيدًا، إذ ستطرحه Thunderobot جنبًا إلى جنب مع جهاز Zero Air المحمول المخصص للألعاب.

يُعد Mix G2 جهازًا صغيرًا يستهدف اللاعبين والمبدعين على حدٍ سواء، حيث يجمع بين قوة أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة وحجم صغير لا يتجاوز 3.2 لتر.

جهاز الكمبيوتر المصغر Thunderobot Mix G2

جهاز الكمبيوتر المصغر Thunderobot Mix G2



يأتي جهاز Mix G2 مزودًا بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX الأحدث، الذي يضم 24 نواة و24 خيطًا بسرعة قصوى تبلغ 5.4 جيجاهرتز.

كما يتميز هذا المعالج باستهلاك طاقة أقصى يبلغ 120 واط، ويقدم أداءً يصل إلى 36 تيرابايت في الثانية في مجال الحوسبة الذكية (الذكاء الاصطناعي) بفضل وحدة المعالجة العصبية (NPU). بالإضافة إلى ذلك.

ويتضمن الجهاز أحدث وأقوى معالج رسومات من Nvidia، وهو GeForce RTX 5090، الذي يتميز باستهلاك طاقة أقصى يبلغ 175 واط، وذاكرة GDDR7 بسعة 24 جيجابايت، وبنية Blackwell، و10496 نواة CUDA، وأداء ذكاء اصطناعي يصل إلى 1824 تيرابايت في الثانية.