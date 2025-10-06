أحمد عيد عبد الملك: الزمالك يحتاج وقفة جادة بسبب الأخطاء الدفاعية

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق أن الفريق بحاجة إلى وقفة جادة في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية التي تتسبب في اهتزاز شباكه خلال المباريات الأخيرة.



وأوضح عبد الملك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة نادي الزمالك، أن الزمالك يحتاج إلى وجود أشخاص من أبناء النادي، ممن مارسوا كرة القدم داخل القلعة البيضاء، من أجل التعاون مع الإدارة الفنية والمساهمة في تصحيح المسار.



وأشار إلى أن قراءة المباريات والتغييرات تعد من أبرز الملاحظات على المدير الفني، مشددًا على ضرورة وجود تنوع في دكة البدلاء وعدم إجراء تغييرات متكررة في العناصر الأساسية للفريق.



وأضاف عبد الملك: "أي لاعب يكتسب شخصيته داخل الملعب من شخصية مدربه، لكني لا أرى رد فعل من لاعبي الزمالك بعد استقبال الأهداف، وهو ما يعكس غياب الحماس وردة الفعل القوية داخل أرض الملعب."



واختتم تصريحاته مؤكدًا على ضرورة أن يتمتع لاعبو الزمالك بشراسة هجومية أكبر ورغبة حقيقية في الفوز، تعكس قيمة القميص الذي يرتدونه.