محتاج أموال.. الغندور يدافع عن تجربة جون إدوارد مع الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي تجربة جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بعد الانتقادات التي وجهت له الفترة الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"جون ادوارد شخص شاطر في عمله و عمل فريق جيد و تجربته ناجحة في جلب لاعبين بأقل الأسعار و لكنه محتاج أموال لخلق استقرار مادي لدي اللاعبين و محتاج مدرب كبير قادر علي تطوير اللاعبين و خلق منافسة و انسجام داخل الفريق و اخيرا جمهور يصبر علي بناء هذا الفريق الجيد".



وعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وشهد الاجتماع مناقشة جميع أمور الفريق الأول لكرة القدم، وأسباب النتائج الأخيرة في بطولة الدوري، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج، وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات.

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة، للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق وتلبي طموحات جماهير الزمالك.