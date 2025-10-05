اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وشهد الاجتماع مناقشة جميع أمور الفريق الأول لكرة القدم، وأسباب النتائج الأخيرة في بطولة الدوري، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج، وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات.

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة، للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق وتلبي طموحات جماهير الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل بها المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.