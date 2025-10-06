وكيل فيريرا: مجلس الزمالك يعلم كل تفاصيل عقد المدرب

أكد خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، أن فيريرا يقدر تماما غضب جمهور الزمالك بسبب تراجع النتائج

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: جمهور الزمالك معاه حق في الغضب من فيريرا بسبب النتائج ولكن كرة القدم مفيش فريق بيكسب على طول

واضاف: على جمهور الزمالك ان يمنح فيريرا وقته واحترم قرار النادي فيما يخص مصير فيريرا وبشكل عام فيريرا حقق نتائج جيدة في الدوري

وتابع: تراجع النتائج امر وارد في كرة القدم ومجلس إدارة الزمالك يعلم تفاصيل عقد فيريرا مع النادي ليس جون ادوارد فقط ولن أقول اي تفاصيل خاصة بعقد فيريرا

واختتم سليمان تصريحاته قائلا: لم يحدث ان هناك اجتماع حدث بين فيريرا مع اللاعبين قبل مباراة الجونة في الدوري بسبب مستحقاتهم المتأخرة وترك الحرية لهم في المشارك فهذا كلام عار تماما من الصحة