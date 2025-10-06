رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

وجه رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات لاذعة إلى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التعادل أمام غزل المحلة بهدف لمثله، أمس الأول السبت 4 أكتوبر 2025.

وواصل الزمالك نتائجه السلبية وسقط في فخ التعادل أمام غزل المحلة بهدف لمثله، ليواصل عروضه الهزيلة تحت قيادة مدربه يانيك فيريرا بعد خسارة لقاء القمة أمام الأهلي، ومن قبل ذلك الهزيمة من وادي دجلة، والتعادل أمام المقاولون العرب والجونة.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»، المذاع عبر فضائية TeN: «يانيك فيريرا لا يصلح للزمالك، وهذا ما أكدته منذ بداية الموسم، ولا يجيد قراءة المباريات، وهو المسؤول عن النتائج السلبية التي حققها الفريق، وإذا تمسك جون إدوارد المدير الرياضي باستمراره في قيادة الفريق، فلابد من رحيلها سويًا في فترة التوقف الدولي الجارية وإسناد المهمة إلى أيمن الرمادي المدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي الذي لم يكن يستحق الرحيل القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح«.