بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا

قال الإعلامي جمال الغندور إن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تقدم بشكوى رسمية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد إخلال الإدارة بالاتفاق المالي المبرم بين الطرفين.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور:"وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع جوميز لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة، على أن يسدد له ١٢٠ ألف دولار مقسمة على أربعة أقساط".

تابع:"وينص الاتفاق على أن يحصل المدرب على القسط الأول وقدره ٤٣ ألف دولار في الأول من أكتوبر، يليه القسط الثاني بنفس القيمة في الأول من نوفمبر، ثم القسط الثالث ١٧ ألف دولار في الأول من ديسمبر، وأخيراً القسط الرابع ١٧ ألف دولار في الأول من يناير المقبل".

واختتم :"لكن إدارة الزمالك لم تلتزم بسداد القسط الأول في موعده رغم مرونة جوميز وموافقته على جدول السداد، وهو ما دفعه لتقديم شكواه إلى «فيفا» للمطالبة بحقوقه المالية كاملة"٠