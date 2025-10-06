وكيله: اجتماع فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة من وحي الخيال

كشف خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة اجتماع المدرب مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: البعض قال ان فيريرا اجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة ومنحهم حرية المشاركة في اللقاء من عدمه بسبب المستحقات المتأخرة.

واضاف: هذا الكلام لم يحدث مطلقا وعار تماما من الصحة ومن المستحيل ان يقول مدرب للاعبين مثل هذا الكلام.



وواصل: الجمهور بالتأكيد معه حق في الغضب، لكن في نفس الوقت الكرة مكسب وخسارة، على سبيل المثال أكثر فريق صرف أموال في العالم هذا الموسم هو ليفربول، ومع ذلك خسر هل معنى ذلك إن سلوت مدرب سيء!.

وتابع: موضوع أن يعطيه النادي الفرصة للاستمرار أم لا هذا قرار النادي، ونحن نحترم النادي في كل قراراته، الآن الزمالك في مركز جيد وينافس على الدوري، حدث اخفاقات ولكن هذا أمر عادي في كرة القدم.