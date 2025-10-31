يعيش في وهم.. رضا عبد العال يهاجم حسام عبد المجيد

شنّ رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب تعادل الفريق أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري.



وقال عبدالعال في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب":"الزمالك بدأ المباراة بحسام عبدالمجيد، النجم الذي لا يجيد التمرير، وجميع تمريراته سواء الطويلة أو القصيرة مقطوعة. اللاعب يعيش في وهم أنه محترف في الدوري الإيرلندي، رغم أنه لا يجيد أبسط أساسيات اللعب".



وأضاف عبدالعال منتقدًا المنظومة التدريبية في مصر:"منكم لله يا مدربين مصر، يطلع واحد يقولك حسام عبدالمجيد طور من نفسه! طور إيه؟ ده مش عارف يمرر يا أخي".