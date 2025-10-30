قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
رياضة

الزمالك يضع خطة لمنع انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي أو بيراميدز

منتصر الرفاعي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تفاصيل خطة إدارة النادي لمنع انتقال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف الأهلي أو بيراميدز، في ظل عدم تجديد عقده حتى الآن، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إدارة الزمالك تدرس وضع بند خاص في عقد اللاعب الجديد حال انتقاله لأي نادٍ آخر، بعد تعثر مفاوضات التجديد أو تعديل عقده مع القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك حاليًا تعيق إمكانية تعديل أو تجديد عقد اللاعب من الناحية المادية، في الوقت الذي يتمسك فيه حسام عبد المجيد بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، بعدما تعاقد مع شركة تسويق إسبانية لتولي مهمة تسويقه والبحث عن عرض مناسب في أوروبا.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي وافقت مبدئيًا على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بشرط ألا يقل العرض المقدم عن 2.5 مليون دولار.

كما أوضح أن الزمالك سيضع بندًا في عقد انتقال اللاعب يقضي بحصول النادي على 2 مليون دولار من أي فريق مصري ينضم إليه حسام عبد المجيد مستقبلاً، حال عودته للدوري المحلي، وذلك لضمان عدم انتقاله إلى الأهلي أو بيراميدز، في ظل اهتمام الناديين بضم اللاعب مؤخرًا.

