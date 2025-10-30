أشرف نصار يعلن تجديد عقد محمود الجزار مع البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم

أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن تجديد عقد المدافع محمود الجزار لمدة ثلاث مواسم جديدة، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق في السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرئيس النادي في برنامج “ستاد المحور”، حيث أكد أن إدارة النادي تسعى للحفاظ على استقرار الفريق ودعم قوامه الأساسي بعناصر مميزة قادرة على تحقيق أهداف النادي في بطولة الدوري الممتاز.

الجزار مستمر في صفوف البنك الأهلي

وأوضح نصار أن محمود الجزار يُعد من الركائز الأساسية في صفوف البنك الأهلي، لما يقدمه من أداء قوي وثابت في مركزه الدفاعي، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف، الذي طالب بضرورة استمراره ضمن صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

لا عروض من الأهلي لضم اللاعب

ونفى رئيس البنك الأهلي ما تردد مؤخرًا بشأن وجود عروض من النادي الأهلي للتعاقد مع محمود الجزار، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تتلقَّ أي عروض رسمية أو حتى شفهية من أي جهة لضم اللاعب، وأن كل ما يُثار حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تشتيت تركيز الفريق.



الحفاظ على القوام الأساسي للفريق

وأكد نصار في تصريحاته أن إدارة البنك الأهلي تعمل وفق خطة واضحة لتجديد عقود اللاعبين الأساسيين وضمان استمرارهم لأطول فترة ممكنة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة في الدوري الممتاز. وأضاف أن الهدف الأساسي هو بناء فريق قوي ومستقر قادر على المنافسة وتقديم أداء مميز يليق باسم النادي وتاريخه.

بهذا القرار، يقطع البنك الأهلي الطريق أمام أي محاولات خارجية لضم الجزار، ويؤكد التزامه بسياسة الاستقرار الفني والإداري التي يتبعها النادي في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق طموحات جماهيره



