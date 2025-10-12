تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطور مهم في ملف انتقال المدافع محمود الجزار، لاعب نادي البنك الأهلي، إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطًا كبيرًا، وبات اللاعب على أعتاب الانضمام رسميًا.



انتهاء عقده يسهل الصفقة

أوضح الغندور، خلال ظهوره في برنامج "ستاد المحور", أن عقد محمود الجزار مع البنك الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما منح النادي الأهلي مساحة للتفاوض المباشر مع اللاعب دون قيود تعاقدية.

وأضاف أن إدارة الأهلي توصّلت بالفعل إلى اتفاق مع الجزار حول جميع البنود الشخصية، بما في ذلك مدة العقد والراتب والمستحقات، مما يمهّد لضمه دون مقابل مالي عند نهاية الموسم.

ياس ثوروب صاحب القرار النهائي

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي تنتظر الموقف النهائي للمدير الفني الدنماركي ياس ثوروب، الذي تم تكليفه بدراسة الملف فنيًا. ومن المقرر أن يُعرض اللاعب على المدرب خلال الأيام المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأن التعاقد، سواء في يناير أو بعد نهاية الموسم.

خياران أمام الأهلي لحسم التوقيت

أكد الغندور أن الأهلي يدرس سيناريوهين للتعامل مع الصفقة بناءً على رأي الجهاز الفني:

في حال الموافقة الفورية: سيفتح النادي باب التفاوض مع إدارة البنك الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل لشراء اللاعب مقابل مبلغ مالي رمزي، خاصة أن عقده يقترب من نهايته.

إذا تأجّل القرار: سينتظر الأهلي حتى نهاية الموسم ليضم اللاعب بشكل مجاني دون دفع أي رسوم انتقال، مستفيدًا من الاتفاق المسبق مع الجزار.

مرونة في التفاوض وحسابات مستقبلية

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتعزيز خط الدفاع بخيارات جاهزة وقليلة التكلفة، خصوصًا مع اقتراب رحيل أو إعارة بعض العناصر.

ورغم وجود اتفاق مبدئي مع اللاعب، يبقى توقيت التنفيذ مرتبطًا برؤية ثوروب الفنية واحتياجات قائمة الفريق في المرحلة المقبلة.