قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطور مهم في ملف انتقال المدافع محمود الجزار، لاعب نادي البنك الأهلي، إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطًا كبيرًا، وبات اللاعب على أعتاب الانضمام رسميًا.


انتهاء عقده يسهل الصفقة

أوضح الغندور، خلال ظهوره في برنامج "ستاد المحور", أن عقد محمود الجزار مع البنك الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما منح النادي الأهلي مساحة للتفاوض المباشر مع اللاعب دون قيود تعاقدية.
وأضاف أن إدارة الأهلي توصّلت بالفعل إلى اتفاق مع الجزار حول جميع البنود الشخصية، بما في ذلك مدة العقد والراتب والمستحقات، مما يمهّد لضمه دون مقابل مالي عند نهاية الموسم.

ياس ثوروب صاحب القرار النهائي

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي تنتظر الموقف النهائي للمدير الفني الدنماركي ياس ثوروب، الذي تم تكليفه بدراسة الملف فنيًا. ومن المقرر أن يُعرض اللاعب على المدرب خلال الأيام المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأن التعاقد، سواء في يناير أو بعد نهاية الموسم.

خياران أمام الأهلي لحسم التوقيت

أكد الغندور أن الأهلي يدرس سيناريوهين للتعامل مع الصفقة بناءً على رأي الجهاز الفني:

في حال الموافقة الفورية: سيفتح النادي باب التفاوض مع إدارة البنك الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل لشراء اللاعب مقابل مبلغ مالي رمزي، خاصة أن عقده يقترب من نهايته.

إذا تأجّل القرار: سينتظر الأهلي حتى نهاية الموسم ليضم اللاعب بشكل مجاني دون دفع أي رسوم انتقال، مستفيدًا من الاتفاق المسبق مع الجزار.

مرونة في التفاوض وحسابات مستقبلية

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتعزيز خط الدفاع بخيارات جاهزة وقليلة التكلفة، خصوصًا مع اقتراب رحيل أو إعارة بعض العناصر.
ورغم وجود اتفاق مبدئي مع اللاعب، يبقى توقيت التنفيذ مرتبطًا برؤية ثوروب الفنية واحتياجات قائمة الفريق في المرحلة المقبلة.

الأهلي محمود الجزار أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

حسام عبد المجيد

إعلامي يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن حسام عبد المجيد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات شائعة للعقم لدى النساء.. نظام غذائي لحماية الدماغ والوقاية من الزهايمر

العقم

5 علامات شائعة للعقم لدى النساء يجب أن تعرفيها

ماريا كورينا ماتشادو

جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

بالصور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد