مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
إسبانيا تفوز على جورجيا بثنائية في تصفيات كأس العالم
عقب اتفاق شرم الشيخ.. المساعدات المصرية ترافق عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
أحمد عبد المنعم زوج إيناس الدغيدي : عندي 3 أبناء واخترت تاريخ الفرح مع ميلاد أول حفيدة لي
رياضة

حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج

حسين الشحات
حسين الشحات
رباب الهواري

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن حسين الشحات لاعب الأهلي، طلب من إدارة النادي تمديد عقده لمدة 3 مواسم، مع منحه فرصة الإعارة إلى أحد أندية الخليج في المستقبل لتحقيق استفادة مالية إضافية.

أوضح “أضا”، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن الشحات عقد جلسة ودية ومنفردة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لمناقشة ملف التجديد، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أضاف أن إدارة الأهلي عرضت على اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين فقط، إلا أن الشحات تمسك بفترة أطول تمتد لثلاث سنوات، إلى جانب شرط الإعارة إلى الخليج في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وأشار الإعلامي أضا، إلى أن وليد صلاح الدين وعد اللاعب بعرض مطالبه على لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ القرار النهائي في أقرب وقت.

وكشف “أضا” أن الأهلي يدرس وضع حسين الشحات ضمن الفئة الأولى داخل الفريق، بحيث يحصل على 16 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى عقد إعلاني بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن الحوافز التسويقية التي تقدمها إدارة النادي لنجوم الصف الأول.

حسين الشحات الأهلي أخبار الأهلي دورى نايل أخبار الرياضة

