حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن حسين الشحات لاعب الأهلي، طلب من إدارة النادي تمديد عقده لمدة 3 مواسم، مع منحه فرصة الإعارة إلى أحد أندية الخليج في المستقبل لتحقيق استفادة مالية إضافية.

أوضح “أضا”، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن الشحات عقد جلسة ودية ومنفردة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لمناقشة ملف التجديد، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أضاف أن إدارة الأهلي عرضت على اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين فقط، إلا أن الشحات تمسك بفترة أطول تمتد لثلاث سنوات، إلى جانب شرط الإعارة إلى الخليج في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وأشار الإعلامي أضا، إلى أن وليد صلاح الدين وعد اللاعب بعرض مطالبه على لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ القرار النهائي في أقرب وقت.

وكشف “أضا” أن الأهلي يدرس وضع حسين الشحات ضمن الفئة الأولى داخل الفريق، بحيث يحصل على 16 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى عقد إعلاني بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن الحوافز التسويقية التي تقدمها إدارة النادي لنجوم الصف الأول.