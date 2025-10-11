قائمة الخطيب تواصل جولاتها داخل فروع النادي الأهلي الأربعة

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مواصلة قائمة الكابتن محمود الخطيب جولاتها داخل فروع النادي الأهلي الأربعة، استعداداً لانتخابات مجلس إدارة الأهلي التي تجرى يوم ٣١ أكتوبر.

قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي

وحرص أعضاء القائمة على التواجد بين أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر ‏خلال الساعات الماضية، على أن تستمر الجولات في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، في إطار التأكيد ‏على البرنامج الطموح للقائمة، والذي يهدف الى استكمال مسيرة النجاحات والإنجازات، والعمل على ‏استمرار ريادة الأهلي في كل الملفات.‏

وتضم القائمة كل من: محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، ‏وللعضوية فوق السن كل من : طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ ‏وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.‏