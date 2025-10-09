غياب الخطيب وياسين وعبدالحفيظ عن أولي جولات القائمة الانتخابية بالأهلي..صور

تغيب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وياسين منصور المرشح علي منصب نائب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ المرشح علي منصب عضوية مجلس إدارة النادي علي أولي جولاتهم الإنتخابية.

وقامت القائمة الموحدة بجولة في مقر الجزيرة مساء اليوم بحضور خالد مرتجي المرشح علي امانة الصندوق ومعه محمد الجارحي وطارق قنديل ومحمد الدماطي وأحمد حسام عوض.