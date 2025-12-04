قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكي

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية USTOA، عقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عددًا من اللقاءات المهنية الموسّعة مع أهم منظمي الرحلات في السوق الأمريكي ووكلائهم في مصر، شملت رؤساء ومسئولي ومديري كل من 
EF Ultimate Break - EF Go Ahead Tours (South Sinai) ، SITA World Tours (Cosmos)، Adventures by Disney(wings)، Tauck (Cosmos).

وزير السياحة والآثار 

وقد جاءت هذه اللقاءات لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق الهام وبما يساهم في الوصول للأعداد السياحية المستهدفة، حيث استعرض السيد شريف فتحي رؤية الوزارة واستراتيجيتها الحالية والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر في الأنماط والمنتجات السياحية والذي لا يُضاهى، موضحاً أن الوزارة تعمل في ضوء هذه الاستراتيجية على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية بما يساهم في تعزيز تنافسيتها وزيادة الوعي عالميًا بهذا التنوع الفريد الذي تمتلكه مصر ولا مثيل له.

كما أكد على أن مصر تعتبر الأولي عالمياً من حيث تنوع المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بها، حيث تضم مواقع تاريخية فريدة من مختلف العصور منها المصرية القديمة، واليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، بجانب أن مصر لديها أكثر من 3000 كيلومتر من الشواطئ الخلابة. 

وتطرق الوزير إلي افتتاح المتحف المصري الكبير، وما حققه من زخم، حيث أن هناك زيادة ملحوظة في رحلات اليوم الواحد إلى القاهرة ورحلات الشارتر لزيارة المتحف وذلك منذ افتتاحه رسمياً في الشهر الماضي.

وأشار الوزير إلى منتج سياحة المغامرات حيث يعد أحد أهم المنتجات السياحية الواعدة في مصر، لما يتمتع به من ثراء وتنوع كبيرين، لافتًا إلى أنه يحظى باهتمام متزايد من السائح الأمريكي على وجه الخصوص. وأوضح أن مناطق مثل الصحراء البيضاء والصحراء السوداء تمتلك مقومات متميزة في هذا النوع من السياحة. كما استعرض خطط الوزارة لتطوير هذا المنتج خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن رحلات السفاري، وزيادة إنشاء الـ Eco Lodge والمخيمات البيئية.

كما استعرض الوزير التطور والنمو الملحوظ في الحركة السياحية إلى مصر العام الماضي وهذا العام رغم الأحداث الجيوسياسية، متحدثاً عن أهمية السوق الأمريكي باعتباره من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للحركة إلى مصر، ومشيرًا إلى أن مصر تواصل تعزيز الربط الجوي مع الولايات المتحدة، وأن شركة مصر للطيران تعمل على إضافة المزيد من الرحلات بين مصر والولايات المتحدة، كما يصل كثير من السائحين الأمريكيين إلى القاهرة عبر أوروبا ودبي وقطر، ومنوها إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وإنه ساهم في زيادة أعداد السائحين إلى الأقصر وأسوان خلال أشهر الصيف بنسبة تصل إلى حوالي 70%.

وتحدث أيضاً عن إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين أكثر من تجربة سياحية مختلفة، مثل الربط بين السياحة الروحانية والرحلات النيلية الطويلة الممتدة من القاهرة إلى أسوان حيث يمكن زيارة عدد من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في صعيد مصر والواقعة على مسار الرحلة النيلية، وكذلك المزج بين زيارة كل من الساحل الشمالي وواحة سيوة، وكذلك دمج السياحة الشاطئية مع السياحة الثقافية، إلى جانب البرامج السياحية المُعروفة.

وتطرق الوزير للحديث عن مدينة سانت كاترين، مستعرضاً ما تتمتع به من تجارب سياحية مختلفة بجانب السياحة الروحانية والصحراوية، ومنها تسلق الجبال، ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مشروع التجلّي الأعظم.

كما أشار إلى مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر ولاسيما في الوجهات السياحية المختلفة، وكذلك مشروعات التطوير بمنطقة الساحل الشمالي، وتشجيع الاستثمار الفندقي، ولافتاً إلى نمط الإقامة الجديد المعروف باسم “وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)” الذي قامت الوزارة مؤخراً بإصدار الضوابط المنظمة له بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية.

وخلال هذه اللقاءات، أكد مسئولو منظمي الرحلات في السوق الأمريكي على أن مصر تُعد من أهم وأقوى الوجهات السياحية لعملائهم، وأن الطلب على زيارة المقصد المصري يشهد نمواً متزايداً مدفوعاً بالتنوع الكبير في المنتجات السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير، فضلاً عن المكانة الفريدة لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وأشاروا إلى أن المقصد المصري يتمتع بجاذبية استثنائية تجعله على قائمة أمنيات عدد كبير من المسافرين حول العالم، وأنهم يسعون إلى توسيع برامجهم إلى مصر واستهداف شرائح أوسع من العملاء خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال هذه اللقاءات مناقشة إمكانية تعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتزويد منظمي الرحلات بمحتوى تسويقي يشمل صوراً وفيديوهات، مع تنظيم رحلات تعريفية لهم لزيارة مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم الإشارة إلى أن سيتم تنظيم رحلات لأشهر المدونين من الولايات المتحدة إلى مصر العام المقبل لتعزيز الترويج وتسليط الضوء على التجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصري.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات وكلاء هؤلاء منظمي الرحلات في مصر، وهم كل من السيد مجدي كرياكوس مدير شركة وينجز بأمريكا، والسيد أحمد الوصيف رئيس شركة وينجز للسياحة، والسيد أدم الوصيف مدير شركة وينجز للسياحة، والسيد ماجد أنطوان مدير شركة جنوب سيناء للسياحة، والسيد هيثم عرفة رئيس شركة جنوب سيناء، والسيد شريف البنا رئيس شركة فايكينج للسياحة.

كما حضر من الوفد المصري المرافق للسيد الوزير كل من المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيد وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة.

جدير بالذكر أن زيارة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الحالية للولايات المتحدة الأمريكية جاءت للمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA 2025) الذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند.
 

وزير السياحة والآثار السياحة سياحة مصر الرحلات الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأب وابنائه الأربعة

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

ترشيحاتنا

مرفت الكسان

برلمانية: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة حاسمة لدعم الموازنة والاستثمار الوطني

حسين ابو العطا

المصريين: برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز اتجاه الدولة نحو دعم الصادرات

حماة الوطن

حماة الوطن : انتهاء التصويت في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد