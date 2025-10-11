الأهلي يعرض عمر الساعي على ياس سوروب لحسم مصيره في يناير

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي تدرس موقف عمر الساعي، لاعب الفريق المعار إلى النادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن مسئولي الأهلي يخططون لعرض اللاعب على المدير الفني الدنماركي ياس سوروب بعد توليه المسؤولية الأيام الماضية، من أجل حسم قراره بشأن إمكانية قطع إعارة الساعي وعودته إلى الفريق في يناير المقبل.

وتابع، يأتي هذا التحرك ضمن خطة الأهلي لتقييم جميع اللاعبين المعارين، خاصة العناصر التي تقدم مستويات مميزة مع أنديتها، تمهيدًا للاستفادة منها في المرحلة القادمة وفق رؤية المدير الفني الجديد.