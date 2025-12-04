قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
فن وثقافة

تعرف على المشاريع المشاركة ‏بمنصة الأفلام بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم ‏القصير

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
تقى الجيزاوي

 أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن إطلاق النسخة الأولى من منصة ‏القاهرة للأفلام، والتي ستقام ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان في الفترة ‏من 16 حتى 21 ديسمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية. ‏

واختارت اللجنة المنظمة للمهرجان ثمانية مشاريع أفلام للمشاركة في النسخة ‏الأولى، جاءت لتعبر عن تنوع الرؤى والأساليب السينمائية، وتكشف عن طاقات ‏جديدة واعدة في السينما العربية وتشمل المشروعات‎:‎
‏- بحلقة في السقف – إخراج: رانيا زهرة
‏- فريدة – إخراج: كريم كركور
‏- فرس البحر – إخراج: سامح جمال
‏- أريحا – إخراج: ندى حمد
‏- ابن الفأر – إخراج: مريم ناصر
‏- ميتين أهلي – إخراج: بيشوي يوسف
‏- نَفَس تحت السما – إخراج: هيثم عبد الحميد
‏- نباطشية سهر – إخراج: أسامة القزاز

وقال المخرج وحيد صبحي رئيس المهرجان، أن منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏الأولى، تأتي لدعم صناعة الفيلم القصير، وتمكين ‏المواهب الشابة، وتوفير مساحات ‏احترافية للتطوير والتعاون الإنتاجي‎.‎
        
وأكد مدير المهرجان الفنان والناقد أحمد النبوي، أن المنصة تهدف إلى تعزيز ‏الحضور العربي في مجال السينما المستقلة من خلال ‏إتاحة الفرصة لصناع الأفلام ‏لعرض مشاريعهم قيد التطوير أمام جهات إنتاج محلية ‏ودولية، ومؤسسات داعمة، ‏وخبراء في المجال. ‏

وأوضح الناقد السينمائي أحمد المسيري المشرف العام على منصة القاهرة للأفلام، ‏أن المنصة تمثل خطوة محورية لتطوير صناعة الفيلم القصير محليا وإقليميا، بما ‏يسهم في إبراز الأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز حضورها في المهرجانات ‏والمحافل الدولية‎.‎

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، ويتولى ‏الفنان والناقد أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر ‏بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام ‏في دورتها الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير اللجنة المنظمة للمهرجان فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الضرائب

لماذا تستهدف الحكومة تطبيق ضرائب الـ PAY Roll .. تفاصيل

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الخميس 4-12-2025

احمد جابر ولمياء مصطفي

أفضل موظفة عربية.. القابضة لمياه الشرب تهنئ لمياء مصطفى بفوزها بجائزة التميز العربي 2025

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

