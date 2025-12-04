تعرف على المشاريع المشاركة ‏بمنصة الأفلام بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم ‏القصير

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن إطلاق النسخة الأولى من منصة القاهرة للأفلام، والتي ستقام ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان في الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.
واختارت اللجنة المنظمة للمهرجان ثمانية مشاريع أفلام للمشاركة في النسخة الأولى، جاءت لتعبر عن تنوع الرؤى والأساليب السينمائية، وتكشف عن طاقات جديدة واعدة في السينما العربية وتشمل المشروعات:
- بحلقة في السقف – إخراج: رانيا زهرة
- فريدة – إخراج: كريم كركور
- فرس البحر – إخراج: سامح جمال
- أريحا – إخراج: ندى حمد
- ابن الفأر – إخراج: مريم ناصر
- ميتين أهلي – إخراج: بيشوي يوسف
- نَفَس تحت السما – إخراج: هيثم عبد الحميد
- نباطشية سهر – إخراج: أسامة القزاز
وقال المخرج وحيد صبحي رئيس المهرجان، أن منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى، تأتي لدعم صناعة الفيلم القصير، وتمكين المواهب الشابة، وتوفير مساحات احترافية للتطوير والتعاون الإنتاجي.
وأكد مدير المهرجان الفنان والناقد أحمد النبوي، أن المنصة تهدف إلى تعزيز الحضور العربي في مجال السينما المستقلة من خلال إتاحة الفرصة لصناع الأفلام لعرض مشاريعهم قيد التطوير أمام جهات إنتاج محلية ودولية، ومؤسسات داعمة، وخبراء في المجال.
وأوضح الناقد السينمائي أحمد المسيري المشرف العام على منصة القاهرة للأفلام، أن المنصة تمثل خطوة محورية لتطوير صناعة الفيلم القصير محليا وإقليميا، بما يسهم في إبراز الأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز حضورها في المهرجانات والمحافل الدولية.
ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، ويتولى الفنان والناقد أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.